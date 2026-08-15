Şanlıurfa’da kötü kokuların ardından vahşet çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri ekili tarladan gelen kötü kokular üzerine bölgede arama yaptı. Vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kişinin 4-5 gün önce yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Ölümün cinayet olup olmadığının belirlenmesi için Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.