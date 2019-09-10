0553 313 94 23

Şanlıurfa’da köprülü kavşak seferberliği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanının talimatlarıyla Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağında Şanlıurfa-Diyarbakır istikametinin trafiğe açılması için ekipler seferber oldu.

10 Eylül 2019 Salı 13:48
Şanlıurfa’da köprülü kavşak seferberliği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanının talimatlarıyla Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağında Şanlıurfa-Diyarbakır istikametinin trafiğe açılması için ekipler seferber oldu.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Ankara temaslarının ardından yapım çalışmalarında hız kazanan Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı Şanlıurfa-Diyarbakır güzergahının Eylül ayı sonlarına kadar trafiğe açılması için yoğun çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, ŞUSKİ, Karayolları, Telekom ve diğer altyapı kuruluşlarıyla koordineli yürütülen altyapı ve üst yapı çalışmalarının ardından kavşak araç trafiğine açılacak.


Kış öncesi yağmur drenaj şebekesi döşeniyor


Kavşağının hizmete açılmasının ardından kış aylarında yaşanacak su birikintilerinin önüne geçmek için bölgede eksikliği hissedilen yağmur drenaj şebekesini güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan ise yarma ve dolgu işine aralıksız devam ediyor.


Kavşakta asfaltlama çalışması


Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı ile Narlıdere Köprülü Kavşağı arasındaki alanın altyapısını güçlendirilen Büyükşehir Belediyesi öte yandan sıcak asfalt serimini de sürdürüyor. Büyükşehir, kuruma ait iş makineleri aralıksız olarak sürdürülen çalışma sonunda asfaltı tamamlayarak kavşağı trafiğe açmayı hedefliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'da şok gelişme! Golcü oyuncu Kasımpaşa maçında yok
    1. Galatasaray'da şok gelişme! Golcü..
    2. 37 bin Suriyeli Türkiye'ye geri döndü
    3. “Trakya’da hayatın enerjisi” fotoğraf..
    4. Tarihi han butik otel olarak hizmet..
    5. 4. Türksat Model Uydu Yarışması başladı
    6. HDP önünde eylem yapan ailelerin..
    7. Tiroit hastalığına dikkat
    8. Balıkesir Şehir Şurası yapıldı
    9. Turan: “Ahmet Türk’ün terörle ilgisi..
    10. Van'da terör operasyonu
    11. Fatih Terim kararını verdi! Nagatomo,..
    12. Dünyaya duyurdu! 'Erdoğan'ın bizim..
    13. Toyota, Türkiye Rallisi’nde yeniden..
    14. Van merkezli 6 ilde terör operasyonu:..
    15. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    16. Türbülansa yakalanan uçak acil iniş..
    17. Ryan Babel attı Hollanda farka koştu!
    18. Çanakkale’de 144 mülteci yakalandı
    19. Boşandığı eşini öldüren zanlıdan..
    20. Enes Kanter’in yargılanmasına devam..
    21. Manisa FK’dan Gazeteciler Cemiyetine..
    22. Hırsızlığın bu kadarı pes dedirtti
    23. Rusya’daki otel yangınında 1 kişi..
    24. Yağmadan aranan zanlı tutuklandı
    25. Bursa’da uyuşturucu operasyonu
    26. Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin bonservis..
    27. Merdivenlerde fenalaşan öğretmen..
    28. "Gece ağrıları ağrı kesici ile..
    29. Başkan Seçer’den Down Sendromlu..
    30. Bingöl’de fidan dikim etkinliği..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu