Şanlıurfa’da köprülü kavşak seferberliği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanının talimatlarıyla Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağında Şanlıurfa-Diyarbakır istikametinin trafiğe açılması için ekipler seferber oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Ankara temaslarının ardından yapım çalışmalarında hız kazanan Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı Şanlıurfa-Diyarbakır güzergahının Eylül ayı sonlarına kadar trafiğe açılması için yoğun çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, ŞUSKİ, Karayolları, Telekom ve diğer altyapı kuruluşlarıyla koordineli yürütülen altyapı ve üst yapı çalışmalarının ardından kavşak araç trafiğine açılacak.

Kış öncesi yağmur drenaj şebekesi döşeniyor

Kavşağının hizmete açılmasının ardından kış aylarında yaşanacak su birikintilerinin önüne geçmek için bölgede eksikliği hissedilen yağmur drenaj şebekesini güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan ise yarma ve dolgu işine aralıksız devam ediyor.

Kavşakta asfaltlama çalışması

Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı ile Narlıdere Köprülü Kavşağı arasındaki alanın altyapısını güçlendirilen Büyükşehir Belediyesi öte yandan sıcak asfalt serimini de sürdürüyor. Büyükşehir, kuruma ait iş makineleri aralıksız olarak sürdürülen çalışma sonunda asfaltı tamamlayarak kavşağı trafiğe açmayı hedefliyor.