Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba öldürüldü
Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi girişinde kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Suriye'den sınırından Türkiye'ye geçtiği öne sürülen PKK'lı terörist, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu.
Belindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist, polis ekipleri tarafından anında etkisiz hale getirildi.
Operasyonun sürdüğü, bölgeye özel harekat timlerinin sevk edildiği öğrenildi.