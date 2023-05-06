Şanlıurfa'da kayıp 2 gençten haber alınamıyor!
Şanlıurfa'da okul çıkışından sonra kendilerinden haber alınamayan 2 genç her yerde aranıyor.
Şanlıurfa'da okul çıkışından sonra kendilerinden haber alınamayan 2 genç her yerde aranıyor.
İddiaya göre, 14 yaşlarındaki Ahmet Serhat Kurt ve arkadaşı Mehmet Fırat Tunç dün eğitim gördükleri Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü Necmettin Erbakan Anadolu Lisesinden çıktıktan sonra evlerine dönmedi.
Çocuklarına ulaşamayan aileler durumu polise bildirdi.
Emniyet ekipleri, kayıp gençleri bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Endişeli aileler, çocuklarını görenlerin durumu polis ekiplerine bildirmesini istedi. (İLKHA)
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