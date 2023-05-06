  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'7'li masaya destek büyük İsrail planına destek olmak demektir!'

Hakan Ural sordu, Bakan soylu cevapladı! CHP tasfiye edilecek

Sudan'da çatışan taraflar Suudi Arabistan'da ilk kez görüşecek! Sudandan çılgınlar gibi kaçış, kaos sürüyor

Rusya'da yaz öncesi uçak bilet fiyatları! Türkiye'de turizminde turist hareketliliği bakın nasıl oldu

Bakan Mustafa Varank geri çevirmedi... TOGG ile bir ilk daha!

Ekrem İmamoğlu, eşini arabada göremeyince bakın ne yaptı! O anlar böyle paylaşıldı

ABD’ye ait savaş uçağı düştü

Ahmet Hakan ayarı verdi: Sizi sallayan yok, bi yürüyün gidin

Bekir Bozdağ'dan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e rest!

Kahve içme alışkanlığı olanlar dikkat! Ünlü şirket kahve fiyatlarına yüzde 25 zam yaptı! Yeni adımı duyurdu
Yerel Şanlıurfa'da kayıp 2 gençten haber alınamıyor!
Yerel

Şanlıurfa'da kayıp 2 gençten haber alınamıyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-06 16:30:00 -
Şanlıurfa'da kayıp 2 gençten haber alınamıyor!

Şanlıurfa'da okul çıkışından sonra kendilerinden haber alınamayan 2 genç her yerde aranıyor.

Şanlıurfa'da okul çıkışından sonra kendilerinden haber alınamayan 2 genç her yerde aranıyor.

İddiaya göre, 14 yaşlarındaki Ahmet Serhat Kurt ve arkadaşı Mehmet Fırat Tunç dün eğitim gördükleri Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü Necmettin Erbakan Anadolu Lisesinden çıktıktan sonra evlerine dönmedi.

Çocuklarına ulaşamayan aileler durumu polise bildirdi.

Emniyet ekipleri, kayıp gençleri bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Endişeli aileler, çocuklarını görenlerin durumu polis ekiplerine bildirmesini istedi. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23