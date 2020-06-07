Şanlıurfa'da kaybolan 11 yaşındaki çocuk aranıyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evine dönmeyen 11 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde ikamet eden Koç ailesinin 11 yaşındaki oğulları Fethullah Koç, sabahtan itibaren çevrede ailesi ve yakınları tarafından aranmasına rağmen bulunamadı.

Ailenin polise başvurması sonucu Koç için ilçe ve kent merkezinde arama çalışması başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, Koç'un bulunması için çok yönlü faaliyet yürütüyor.

Fethullah Koç'un bulunması için afişler hazırlanırken, küçük çocuğun yakınları Fethullah'ı görenlerin ya da yerini bilenlerin emniyet ekiplerine bildirmelerini istedi.