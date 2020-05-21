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Şanlıurfa'da kardeşler arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 01:05:38 -
Şanlıurfa'da kardeşler arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki kardeş arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Gürkuyu Mahallesi'nde kardeşler Yasin G. ve Ahmet G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda tabancayla vurulan Yasin G. hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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