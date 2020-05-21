Şanlıurfa'da kardeşler arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki kardeş arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Gürkuyu Mahallesi'nde kardeşler Yasin G. ve Ahmet G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda tabancayla vurulan Yasin G. hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.