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Yerel Şanlıurfa'da kanlı pusu
Yerel

Şanlıurfa'da kanlı pusu

Şanlıurfa Valiliği, otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 05:16:00 -
Şanlıurfa'da kanlı pusu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5 Şubat 2022 tarihinde saat 21.00 sıralarında ilimiz Karaköprü ilçesinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki araca, başka bir araçtan silahla açılan ateş sonucu iki vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan ilk incelemede; bu olayın ilimiz Siverek ilçesinde 2017 yılında V.U. adlı bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği cinayet ile bağlantılı olduğu değerlendirilmektedir. Meydana gelen olaya ilişkin adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup, fail/faillerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma birimlerince bölgede çok yönlü çalışma başlatılmıştır."

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