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Yerel Şanlıurfa'da kamyonet devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Yerel

Şanlıurfa'da kamyonet devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 kişinin öldüğü bir kamyonet kazası gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 10:50:00 - 2021-07-18 11:00:30
Şanlıurfa'da kamyonet devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Nadir Ekin (52) yönetimindeki 61 JA 090 plakalı kamyonet, Siverek-Hilvan kara yolunun 15'inci kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü Ekin ile araçta bulunan Ramazan Özay (27), Kadir Özdemir (28), Mesut Budak (25) ve Mehmet Karakul (31) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mesut Budak ve Mehmet Karakul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

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