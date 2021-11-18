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Yerel Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı
Yerel

Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı

Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 16:53:00 -
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı

Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mehmet Çınar idaresindeki 27 AFY 272 plakalı kamyon, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 19. kilometresinde Muhammed Naccarkurunfula yönetimindeki 06 MB 2358 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki aralarında çocukların da olduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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