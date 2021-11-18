Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mehmet Çınar idaresindeki 27 AFY 272 plakalı kamyon, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 19. kilometresinde Muhammed Naccarkurunfula yönetimindeki 06 MB 2358 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki aralarında çocukların da olduğu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.