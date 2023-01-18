Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt operasyonu!
Şanlıurfa merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda yaklaşık 30 bin litre akaryakıt ele geçirilirken 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda yaklaşık 30 bin litre akaryakıt ele geçirilirken 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "18.01.2023 günü Şanlıurfa ve Ankara illerinde 13 farklı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonunda; 1 akaryakıt ayrıştırma tesisi, 29.565 litre akaryakıt, 775 kg akaryakıt ayrıştırma kumu ile çok sayıda akaryakıt tankı, jeneratör ve santrifüj pompa ele geçirilirken 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem düzenlenmiştir." denildi. (İLKHA)