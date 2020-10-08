Şanlıurfa'da işkenceye uğradığı iddia edilen kadına sosyal destek verilmeye başlandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından işkenceye uğradığı iddia edilen kadına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sosyal destek verilmeye başlandı.

Akşemsettin Mahallesi'nde dini nikahla birlikte yaşadığı İ.A. tarafından işkence edildiği iddiasıyla yaralı halde bulunan Suriyeli M.N'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olayın duyulmasının ardından süreci yakından takip eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, M.N'yi hastanede ziyaret etti.

M.N'nin yaşadığı travmayı atlatması için sık sık yanına giden ekipler, ona sosyal ve psikolojik destek verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili süreci gerek sosyal gerekse adli boyutuyla yakından takip ettiklerini, M.N'ye yönelik sosyal çalışma başlatıldığını ve hastanedeki tedavisinin ardından kendisinin talepleri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi.

Bu arada M.N'nin 40 günlük bebeğinin de polis yardımıyla koruma altına alındığı öğrenildi.