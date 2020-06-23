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Aktüel

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 00:32:09 -
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İbrahim Telli yönetimindeki 01 DD 14 plakalı otomobil, merkez Karaköprü ilçesi Akbayır Mahallesi'nde Kerim Tatar'ın kullandığı 63 ZU 063 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra henüz isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.


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