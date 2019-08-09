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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda biri ağır 2 kişi yaralandı.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:17
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralı

Mehmet Emin Teker yönetimindeki otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 5. kilometresinde Ramazan Gökay'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gökay'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:17
  1. Siverek-Çermik kara yolu
  2. 112 Acil Servis ekipleri
  3. Siverek Devlet Hastanesi
  4. itfaiye ekipleri
  5. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi

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