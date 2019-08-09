Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda biri ağır 2 kişi yaralandı.09 Ağustos 2019 Cuma 14:17
Mehmet Emin Teker yönetimindeki otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 5. kilometresinde Ramazan Gökay'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gökay'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
YORUM YAZ