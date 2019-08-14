Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 8 yaralı... Halfeti ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kırsal Bozyazı Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan Elif G, Ali G, Hatun B, Sait B, Hasan B, Müslüm C, Cengiz C, Fikriye Y. ve Müslüm C. 112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Elif G, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri hastanede ve mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.