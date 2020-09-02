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Aktüel Şanlıurfa'da hastanede taşkınlık çıkaran 11 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Şanlıurfa'da hastanede taşkınlık çıkaran 11 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:12:05 -
Şanlıurfa'da hastanede taşkınlık çıkaran 11 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, bir yakınlarının tedavi gördüğü hastanede taşkınlık çıkaran 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 30 Ağustos'ta meydana gelen olayla ilgili bilgi verildi.

Hastanede taşkınlık çıkaranların tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos 2020'de Kovid-19 tedavisi devam eden bir hastanın yakınlarından oluşan kalabalık bir grubun hastanede taşkınlık çıkarmaları ve tıbbi cihazlara zarar vermelerinin ardından güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüpheliler adli makamlara teslim edilmiştir. Ayrıca sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şahısların her birine 3 bin 150 lira idari yaptırım cezası uygulanmıştır."

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