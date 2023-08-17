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Yerel Şanlıurfa'da hasarlı bina ıslık sesiyle yıkıldı! İşte o video
Yerel

Şanlıurfa'da hasarlı bina ıslık sesiyle yıkıldı! İşte o video

Yeniakit Publisher
2023-08-17 10:10:00 - 2023-08-17 10:11:25

Şanlıurfa’da depremden ağır hasar gören 7 katlı binanın ıslık sesiyle yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa’da depremden ağır hasar gören 7 katlı binanın ıslık sesiyle yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin vurduğu kentlerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bir yandan enkazlar kaldırılırken bir yandan da hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Çalışmaların sürdüğü kentlerden biri de Şanlıurfa.

Haliliye ilçesindeki Şair Şevket Mahallesi'nde ağır hasar görünce tahliye edilen 7 katlı bina için yıkım çalışması başlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Islık sesiyle yıkıldı

Bölgede önlem alınmasının ardından iş makineleriyle kolonları zayıflatılan bina, bir vatandaşın ıslık çalmaya başlamasıyla yıkıldı.

Ortalığın toz bulutuyla kaplandığı yıkım, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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