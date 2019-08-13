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Şanlıurfa’da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.

13 Ağustos 2019 Salı 18:36
Şanlıurfa’da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun 37'nci kilometresinde meydana geldi.

7 KİŞİ YARALANDI

Sadun T. yönetimindeki 34 BY 9048 plakalı hafif ticari araç, Bozova ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Sadun T. ile araçta bulunan Hacire T., Nimet T., Özlem T., Berfin T., Dilek T. ve Yusuf Berk T. yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa‘daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu kötü olan olmaması ise şans olarak değerlendirildi.

GÜVENLİK EKİPLERİNİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Güvenlik ekipleri ise olayla ilgili ayrıntılı tahkikat başlattı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 18:36
  1. Adıyaman
  2. Şanlıurfa

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