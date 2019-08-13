Şanlıurfa’da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı Şanlıurfa’da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun 37'nci kilometresinde meydana geldi. 7 KİŞİ YARALANDI Sadun T. yönetimindeki 34 BY 9048 plakalı hafif ticari araç, Bozova ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Sadun T. ile araçta bulunan Hacire T., Nimet T., Özlem T., Berfin T., Dilek T. ve Yusuf Berk T. yaralandı. YARALILARIN DURUMU İYİ Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa‘daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu kötü olan olmaması ise şans olarak değerlendirildi. GÜVENLİK EKİPLERİNİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR Güvenlik ekipleri ise olayla ilgili ayrıntılı tahkikat başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.