Şanlıurfa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'da Cindi Çur idaresindeki aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 26. kilometresinde Cindi Çur idaresindeki 02 FC 580 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile beraberindeki Zehra, Fevziye, İsmail ve Şahin Çur yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Zehra Çur hayatını kaybetti.
Zehra Çur'un cesedi otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.