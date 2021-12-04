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Yerel Şanlıurfa'da feci kaza! 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Yerel

Şanlıurfa'da feci kaza! 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Hakkı Korkmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 14:31:00 -
Şanlıurfa'da feci kaza! 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Nevzat Korkmaz'ın kullandığı 44 HT 681 plakalı hafi ticari araç ile Müslüm K'nin kullandığı 34 AG 4195 plakalı soğan ve patates yüklü kamyonet, Şanlıurfa-Birecik kara yolunun 63'üncü kilometresinde çarpıştı.

Kazada, ticari araç sürücüsü Nevzat Korkmaz ile Meryem ve Yakup Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonet sürücüsü Müslüm K. Suruç Devlet Hastanesi'ne, Hakkı, Salih ve Nehsan Korkmaz ise Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hakkı Korkmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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