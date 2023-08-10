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Yaşam Şanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü 7 yaralı
Yaşam

Şanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-08-10 03:09:00 -
Şanlıurfa'da feci kaza: 3 ölü 7 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaza yapan yaralılara yardım edenlerin arasına araç daldı. Kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 ticari araç kaza yaptı. Kaza yaptıkları araçta bulunan yaralıların yardımına giden, diğer aracın yolcularının arasına Diyarbakır yönünden gelen minibüs daldı. Kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinde hayatını kaybedenler Cumhuriyet savcılığı incelemesinden sonra Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Siverek-Diyarbakır karayolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Olay yerinde araçların çekilmesi sonrası, trafik akışı kontrollü olarak tekrardan başladı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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