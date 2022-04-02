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Yerel Şanlıurfa'da feci kaza!
Yerel

Şanlıurfa'da feci kaza!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 16:40:00 -
Şanlıurfa'da feci kaza!

Kaza, Eyyüb Nebi kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücü ismi öğrenilemeyen 40 AR 220 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.

Kazada 3'ü ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin bebek olduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar, çevredekilerin yardımıyla otomobilde çıkarılarak, 112 acil servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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