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Yerel Şanlıurfa'da ele geçirildi! 500 bin dolara satacaktı
Yerel

Şanlıurfa'da ele geçirildi! 500 bin dolara satacaktı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan kitap ve eserler ele geçirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında elinde bulunan tarihi eserleri 500 bin dolara satmak amacıyla müşteri aradığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 14:45:00 -
Şanlıurfa'da ele geçirildi! 500 bin dolara satacaktı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

500 bin dolara satacaklardı

Yürütülen çalışmalar kapsamında elinde bulunan tarihi eserleri 500 bin dolara satmak amacıyla müşteri aradığı tespit edilen bir şüphelinin merkez Haliliye ilçesindeki adresine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan altın yaldızlı yazılar ile süslü yazıt, İbranice yazması kitap, eski dönemlere ait Tevrat olduğu değerlendirilen üzerinde 8 kollu yaldızlı sembol bulunan dini yazıt, Orta Çağ dönemine ait suru kabı, üzerinde hayvan figürü bulunan matruşka ve

Gözaltına alınan Suriye uyruklu İ.E.H, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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