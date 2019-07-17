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Şanlıurfa’da dünya şampiyonu yetiştiriliyor

Şanlıurfa’yı spor şehri yapmakta kararlılığını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, açtığı spor branşları ile dünya şampiyonları yetiştiriyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:14
Şanlıurfa’da dünya şampiyonu yetiştiriliyor

Şanlıurfa’yı spor şehri yapmakta kararlılığını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, açtığı spor branşları ile dünya şampiyonları yetiştiriyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ulusal ve Uluslararası turnuvalarda dereceye giren Büyükşehir Belediyesi sporcularını tebrik etti.Ulusal ve Uluslararası turnuvalarda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini Taekwando, Kick-Boks ve Güreşte temsil ederek dereceye giren sporcular ile bir araya gelen Beyazgül, genç sporcuları tebrik etti. Tüm gençleri spora davet eden Beyazgül, “Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüze bağlı gençlerimiz bizleri ziyaret etti. Kendileri Uluslararası branşlarda başarılar göstermiştir. Kendilerini burada kabul ederek tebriklerimizi sunduk. Gençlerimiz inşallah uluslararası müsabakalara katılacaktır, kendilerine başarılar diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman desteklerimiz onlarla. Şanlıurfa’mızın isimlerini Dünya’da duyuracaklarına inanıyoruz. Fiziksel ve kişisel bakımdan bu tür çalışmalar ele geçmez bir fırsat. Şanlıurfa’daki tüm gençlerimizi Spora davet ediyoruz. Gençlerimiz spor kulüplerimizde kendini göstererek hem istedikleri spor branşında güzel vakit geçirmeleri için olanakları var. Muhakkak bütün gençlerimiz buraya gelmeli ve zamanlarını boşa harcamamaları lazım. Haydi bismillah diyerek Büyükşehir Belediyemizin kulüplerine gelin” diye konuştu.


Beyazgül’ü ziyaret eden Güreş sporcuları Fedai Murat Aydın; Yıldız Erkek Greko Roman Güreş Turnuvasında birinci, U 15 Greko Avrupa beşincisive Minikler Balkan Şampiyonu olurken, Furkan Kurtoğlu ise; Yıldız Erkekler Greko 57 Kğ’da Türkiye ikincisi, B Gençler 55 kğ’da Türkiye ikincisi olarak Bulgaristan da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.


Kick-Boks da ise; 60 Kğ’da Türkiye 1. Sezer Ağolday, 60 Kğ’da Türkiye üçüncüsü Mehmet Şirin Şahser,Türkiye üçüncüsü Berat Ağolday.


Taekwondo da ise, 49 Kğ’da Türkiye Şampiyonu olan İbrahim Halil Çelik, Özbekistan da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:14
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