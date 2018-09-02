Şanlıurfa'da düğünde maganda kurşunu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düğünde maganda kurşunu isabet eden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.02 Eylül 2018 Pazar 17:13
Salmanlı Mahallesi'nde yapılan düğünde, kutlama amacıyla silahla ateş açıldı.
Silahtan çıkan kurşunlar düğündekilerden Abdullah Baysöz (60) ve Bekir Gören'e (53) isabet etti.
Yaralanan Baysöz ve Gören, 112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine sevk edilen Bekir Gören, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gören'in 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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