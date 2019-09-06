Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İbrahim Halil Özgül (18) idaresindeki plakasız motosiklet, ilçeye bağlı Hacılar ve Yaylak mahalleleri arasındaki yolda devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Özgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Özgül'ün cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğümorguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.