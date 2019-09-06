Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.06 Eylül 2019 Cuma 11:41
İbrahim Halil Özgül (18) idaresindeki plakasız motosiklet, ilçeye bağlı Hacılar ve Yaylak mahalleleri arasındaki yolda devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Özgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Özgül'ün cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğümorguna kaldırıldı.
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