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Şanlıurfa’da Covid-19 laboratuvarı kesintisiz hizmet veriyor

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Covid-19 Laboratuvarı korona virüs salgınına karşı kesintisiz hizmet veriyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:44:44 -
Şanlıurfa’da Covid-19 laboratuvarı kesintisiz hizmet veriyor

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Covid-19 Laboratuvarı korona virüs salgınına karşı kesintisiz hizmet veriyor.


Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Covid-19 Laboratuvarı korona virüs salgınına karşı kesintisiz hizmet veriyor. İçerisinde 12 laboratuvar teknisyeni, 4 doktor ve 1 başteknisyen personel ile hizmet veren laboratuvarda il merkezindeki 13 kamu hastanesinin yanında, il dışındaki Mardin ve Şırnak ilinden gelen Covid-19 antikor testlerinin de çalışmalarını yaptığı bildirildi.


Şanlıurfa Covid-19 Laboratuvar Koordinatörü Uz. Dr. Uğur Fahri Yürekli, konu ile ilgili açıklamasında, salgının başladığı günden itibaren Covid-19 Laboratuvarının hizmet verdiğini söyledi. Yürekli, “17 personel ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Günlük ortalama 800 ile bin numune sonuçları 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde sonuçlanıyor. Şanlıurfa’daki hastanelerin yanı sıra Mardin ve Şırnak ilinden de buraya gönderilen numunelerin işlemleri yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

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