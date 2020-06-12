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Yerel

Şanlıurfa’da çöl varanı görüldü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde ekin biçen vatandaşlar, arazide çöl varanı buldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:14:30 -
Şanlıurfa’da çöl varanı görüldü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde ekin biçen vatandaşlar, arazide çöl varanı buldu. Vatandaşların bulduğu çöl varanı, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde vatandaşlar, ekin biçerken arazide çöl varanı buldu. Çöl varanını bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler de Böğürtlen Jandarma Karakolu görevlileriyle birlikte olay yerine gitti. Sağlık kontrolünden geçirilen çöl varanı daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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