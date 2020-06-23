Şanlıurfa'da bir mezra ve 36 bina karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mezra ve 36 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Eyyübiye ilçesi Payamlı Mahallesi Tülharabesi mezrasının tamamı ile Haliliye'de 15, Karaköprü'de 8, Eyyübiye'de 6, Siverek'te 2, Suruç'ta 3 ve Viranşehir'de 2 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerindeki bir mahalle ve 12 binada uygulanan karantina sona erdi.