Şanlıurfa'da bir iş yerine silahlı saldırı: 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi.
Saldırıda iş yerinde bulanan çalışanlar ve müşterilerden 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (İLKHA)