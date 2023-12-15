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Yerel Şanlıurfa'da bir iş yerine silahlı saldırı: 5 yaralı
Yerel

Şanlıurfa'da bir iş yerine silahlı saldırı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-12-15 14:01:00 -
Şanlıurfa'da bir iş yerine silahlı saldırı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi.

Saldırıda iş yerinde bulanan çalışanlar ve müşterilerden 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (İLKHA)

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