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Gündem Şanlıurfa'da bazı kamu personeline o tarihe kadar kadar deprem izni
Gündem

Şanlıurfa'da bazı kamu personeline o tarihe kadar kadar deprem izni

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, bazı kamu personelinin 11 Şubat'a kadar idari izinli olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 00:58:00 -
Şanlıurfa'da bazı kamu personeline o tarihe kadar kadar deprem izni

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, bazı kamu personelinin 11 Şubat'a kadar idari izinli olduğunu bildirdi.

Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerimizden hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olanlar ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olan kadın personellerimiz 11 Şubat Cumartesi gününe kadar idari izinlidir."

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