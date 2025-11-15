Kim kimin kucağında? İsrail’den ‘ABD biz ne dersek onu yapar’ mesajı
ABD’nin süper güç maskesi düşüyor, Siyonist terör devleti İsrail’in yönlendirmesiyle hareket ettiği bir kez daha ortaya çıktı.
Süper güç diye geçinen ABD’nin, Siyonist terör devleti İsrail’in emrinde ve uydusu olarak hareket ettiğini kanıtlayan bir gelişme, Türkiye’ye verilmesi düşünülen F-35’ler konusunda ortaya çıktı.
İsrail’in Türkiye’ye F-35 verilmesini istemediğini vurgulayarak, "ABD de kararını buna göre verecektir” diyen İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter’in sözleri, ABD’nin aslında Siyonist İsrail’in emrinde olduğu iddialarını güçlendirdi.
İSRAİL TÜRKİYE’NİN F-35 TEDARİKİNİ İSTEMİYOR
İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, Türkiye’nin F-35 tedarikine ilişkin açıklamalarda bulundu. Leiter, Türkiye’nin stratejik konumunu vurguladı ancak İsrail’in Türkiye’ye F-35 verilmesini istemediğini belirtti. Leiter, "ABD de kararını buna göre verecektir” ifadelerini kullandı.
F-35’LERİN TÜRKİYE’YE VERİLME İHTİMALİ RAHATSIZ ETTİ!
Türkiye, Müşterek Taarruz Uçağı F-35 Programı’ndan S-400 hava savunma sisteminin tedarik edilmesinin ardından çıkarılmıştı. Türkiye için üretilen F-35A savaş uçakları ise 2018’den bu yana ABD’de depolanıyor. Son dönemde, Trump yönetiminin Türkiye’nin anlaşma uyarınca alması gereken F-35’leri göndermeye sıcak baktığına ilişkin haber ve yorumlar artınca İsrail rahatsız olmuştu.