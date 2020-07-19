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Yerel

Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı! Yaralılar var

Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 108’inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 14:43:00 -
Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı! Yaralılar var

Şanlıurfa’da bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 108’inci kilometresinde yaşandı. Mehmet P.’nin kullandığı 33 TA 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada Mustafa P., Halil P., Zehra P. ve Gazal P. yaralandı.

Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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