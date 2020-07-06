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Aktüel

Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Gölü'ne giren genç boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-06 11:05:02 -
Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Gölü'ne giren genç boğuldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle Dutluca Mahallesi'nde Atatürk Baraj Gölü kıyısına piknik yapmaya giden Yunus Çiftçi (23) göle girdi.

Yüzerek kıyıdan uzaklaşan Çiftçi gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü su altı polis ekibi, arama çalışması başlattı.

Jandarma ekiplerinin de botla destek verdiği 4 saatlik arama çalışması sonucu Çiftçi'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Çiftçi'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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