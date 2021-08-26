Şanlıurfa'da aşiretler "aşı olun" çağrısında bulundu

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde sağlık teşkilatı, güvenlik birimleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının aşılanma oranını yükseltmeye yönelik çabalara bir destek de kentin aşiretlerinden geldi.

Siverek Ziraat Odası Başkanı ve Bucak aşireti ileri geleni Ahmet Bucak, hem aile hem çiftçi çevresindeki herkese aşıyı tavsiye ettiklerini söyledi.

Aşıyı teşvik için çiftçilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Bucak, şöyle konuştu:

"Biz arkadaşlarımıza diyoruz ki kendiniz için olmasa bile sevdikleriniz için aşı olun çünkü bu hastalığı dışarıda kapabilirsiniz. Evde sevdiklerinize, anne ya da babanıza, evladınıza, saygı duyduğunuz bir büyüğünüze bulaştırabilirsiniz. Buna sebebiyet vermemek için aşı olun. Genel bir çağrı da yapıyorum, aşıdan kaçmayın. Güvenli bir yaşam için aşı olun, sevdikleriniz için aşı olun. Siverekli bir kanaat önderi olarak bu konudaki çabalarımız devam ediyor. Arkadaşlarımızı ve çevremizdeki insanları bu konuda teşvik ediyor hatta ısrar ediyoruz. Bir an önce aşılarımızı yaparak kırmızı kategoriden çıkmamız ve normale dönmemiz gerekiyor."

"Tek çözümünün aşı olduğu aşikardır"

İzol aşiretinin önde gelen isimlerinden Hasan İzol da Şanlıurfa'nın aşılama konusunda en geride olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Salgınla mücadelenin en etkin çözümünün aşı olduğunu vurgulayan İzol, şunları kaydetti:

"Kendim üç doz aşı oldum, hatta 4. doz tanımlandığında yaptırmayı düşünüyorum. Bu hastalıktan kurtulmanın tek çözümünün aşı olduğunu biliyoruz. Öyle bir durum ki öyle bir hastalık ki bir hastanede tek başınıza, yanınızda bir yakınınız gelemeden, kimsesiz bir şekilde en önemlisi bir nefese muhtaç olmak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi bunları çözmenin bu durumlara gelmemenin, böyle bir sorunla karşılaşmamanın tek çözümünün aşı olduğu aşikardır. İnsanlarımıza, vatandaşlarımıza, halkımıza ve bölgedeki arkadaşlarımıza aşıyla ilgili kesinlikle fazlasıyla duyarlı olmalarını, aşılarını hiçbir şekilde bir saniye bile geciktirmeden olmaları gerektiğini, bu konuda ailelerini, çevrelerini teşvik etmeleri gerektiğini öneriyoruz."

Hastalığın çok sayıda can aldığını, yürekler yaktığını bildiklerini aktaran İzol, insanlardan aşıların yan etkilerine yönelik söylentilere itibar etmemelerini istedi.

Badıllı aşireti ileri geleni Sait Badıllı ise 3 doz aşı olduğunu söyledi:

"Aşı olmayınca kucaklaşma olmuyor, düğün olmuyor. Bütün aşiretlere de söylüyoruz aşı olmak şarttır, zorundayız. Şanlıurfa'ya, köylere ve aşiretlere aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Aşı olmadan yarının ne olacağını kestirmek çok daha zorlaşıyor. İnşallah millet de ilgi gösteriyor. Dün sağlık ocağındaydım millet bayağı aşı olmak için gelmişti. Son zamanlarda aşı olmaya yönelik talep yoğunluğu var. Bir an önce aşı olarak pandemi belasından kurtulmak için gayret ediyoruz. Herkes huzurlu oturup konuşup sarılsın istiyoruz."

"280 üyeyle toplu aşı olduk"

Şeyhanlı aşireti önde geleni Mehmet Emin Şeyhanlıoğlu da salgının başından itibaren devletin almış olduğu her tedbire harfiyen uyduklarını dile getirdi.

Herkese, her yerde aşı çağrısı yaptıklarını vurgulayan Şeyhanlıoğlu, "Ben 2. doz aşımı oldum. Aşı çağrısına uyarak 280 üyeyle toplu aşı olduk. Bütün aşiret üyelerimiz çevresine aşı olmalarına yönelik tavsiyede bulunuyor. Sağlıkçılarımızı köyümüze davet ettik. Çevremizdeki akrabalarımız da sağ olsun bizi kırmadı, aşı oldu" değerlendirmesinde bulundu.