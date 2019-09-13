0553 313 94 23

Şanlıurfa’da asayiş olayları 3 yılda yüzde 55 azaldı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği’ni ziyaret etti.

13 Eylül 2019 Cuma 12:39
Şanlıurfa’da asayiş olayları 3 yılda yüzde 55 azaldı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği’ni ziyaret etti. Tipioğlu kentteki asayiş olaylarının 3 yılda yüzde 55 oranında azaldığını belirtti.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, gazetecilerin sorunları dinlemek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği’ne ziyarette bulundu.Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak, Başbakanlık Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Şanlıurfa İl Müdürü Erdoğan Güvel, Basın İlan Kurumu Şanlıurfa İl Müdürü Osman Bolluk ve derneğe üye gazeteciler görüşmeye katılım sağladı.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun ziyaretinden dolayı memnun olduklarını belirten Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak, “Şanlıurfa’mızda çok güzel emekleri olduğu Şanlıurfa Emniyeti gecesini gündüzünü demeden ekipleri ile birlikte eroin, esrar ile mücadelesi Şanlıurfa’mıza geldiği günden beri gecesini gündüzünü bir ettiği için Müdürümüze canı gönülden basın olarak teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa basınıyla, emniyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman şehrimize ve ilimize daha önemli görevler yapmış oluruz ve bu yüzden Valimizle, Büyükşehir Belediyemizle, Savcımızla sıkı sıkı toplantılar yapıyoruz ve bu toplantılarda özelikle ilçeleri de topluyoruz ama bugün ilçelerimizde kimse yok ama bütün ilçelerin gazete sahiplerini de topluyoruz ve çok anlamlı oluyor. Müdürüme tekrar teşekkür ediyorum ve Şanlıurfa’da yaptığı emeklerinden dolayı da, Şanlıurfa’mıza hizmetlerinden dolayı da bizde basın olarak devamlı yanındayız” dedi.


“Basın mensuplarıyla iyi bir ilişki kurduk”


Şanlıurfa’da yaşanan birçok sorunun çözümü noktasında emniyet ile vatandaş arasında köprü görevi gören basına teşekkür eden Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu“Şanlıurfa’da göreve başladığımızdan beri gerçekten devletle millet arasında köprü olan kamuoyunun doğru bilgilendirme açısından çok önemli bir görev ifa eden saygı değer basın mensuplarıyla gerek yazılı gerek görsel ya da sosyal medya da vazife yapan bütün basın mensuplarıyla iyi bir ilişki kurduk. Onların da bir noktada kamu görevi ifa ettiklerini biliyoruz ve kamunun doğru bilgilendirmesi acısında önemli olduğunu bizim denetimiz açısında, bizi doğru yolda eleştirmesi acısında önemli bir görev idrak ettiklerini biliyoruz. Burada Şanlıurfalı tüm gazeteciler gerçekten sağduyu ile vatan, millet, bayrak noktasında haberler yaptıklarını memnuniyetle dile getirdim. 2016 yılının ilk 6 ayı ile 2019 yılının ilk 6 ayı mukaddesiyle edildiğinde özelikle mala karşı işlenen suçlardan 9 kalem suç dediğimiz temel mala karşı suç var bunlar, evden hırsızlık, işten hırsızlık, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık, gasp türü suçlarda 2016 yılı ile 2019 yılı arasında Şanlıurfa merkezde yüzde 60’ın üzerinde bir azalmanın olduğunu memnuniyetle ifade ediyorum. 3 yıl içerisinde deŞanlıurfa genelinde suç oranının yüzde 55 azalmanın olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:39
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davutoğlu'nun istifası sonrası AK Parti'den ilk tepki!
    1. Davutoğlu'nun istifası sonrası AK..
    2. Amed Sportif Faaliyetler yemekte..
    3. THY'nin fotoğraf yarışmasına büyük ilgi
    4. Arazi yollarına Gemlik Belediyesi..
    5. Özyürek ,“Kangal sahipsiz değildir”
    6. Eşini ve kayınvalidesini öldüren..
    7. Islak zeminde kayarak düşen kadın..
    8. ESOGÜ cinayetleri sanığı "Sıkıldım"..
    9. "Riva ve Florya'da beklentiler..
    10. Sosyal medya hesabından duyurdu! 'AK..
    11. 53 yıldır gönüllü müezzinlik yapıyor
    12. Mavi vatanın hünerli gücüne ziyaret
    13. Türk ve ABD’li Ticaret Bakanlarına..
    14. Yeni Malatyaspor yönetimi Futbol Köyü..
    15. Şehit yakınlarıyla bir araya geldi
    16. Amedspor kadın futbol takımına iki..
    17. Başkan Erdoğan’dan STP toplantısında..
    18. Şanlıurfa’da asayiş olayları 3 yılda..
    19. Buca’da aşure bereketi
    20. Işıl ışıl cilt için tüyolar
    21. FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında..
    22. ŞUSKI’de kış hazırlığı başladı
    23. Türkiye ile KKTC arasında iktisadi ve..
    24. Altın fiyatları
    25. Markette pompalı tüfekle gasp
    26. Sivasspor idmanına davetsiz misafir
    27. Göz torbası deyip geçmeyin
    28. Seyir halinde otomobil alev aldı
    29. Mersin’de Kariyer Merkezi Çalıştayı
    30. Karabükspor Teknik Direktörü Demirci:..
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!