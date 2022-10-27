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Yerel Şanlıurfa'da arazide erkek cesedi bulundu
Yerel

Şanlıurfa'da arazide erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazide başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 17:10:00 -
Şanlıurfa'da arazide erkek cesedi bulundu

 Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazide başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Ayvanat Mahallesi yakınlarındaki tarlasına giden kişi, hareketsiz yatan birini görünce polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, başından vurulan kişinin öldüğünü belirledi.

Yapılan ilk incelemede cesedin F.A'ya (21) ait olduğu tespit edildi.

Ceset, Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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