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Aktüel

Şanlıurfa'da arazi kavgasında 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:17:04 -
Şanlıurfa'da arazi kavgasında 1 kişi öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçe kırsalındaki Çomak Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan taraflar arasında çıkan tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan Yakup D, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışarak kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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