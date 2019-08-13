Şanlıurfa'da araç devrildi: 7 yaralı Şanlıurfa'da Sadun Tatmaz yönetimindeki hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı. Sadun Tatmaz yönetimindeki 34 BY 9048 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 37. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Hacire, Özlem, Nimet, Berfin, Yusuf Berk ve Dilek Tatmaz yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.