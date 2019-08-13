Şanlıurfa'da araç devrildi: 7 yaralı
Şanlıurfa'da Sadun Tatmaz yönetimindeki hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.13 Ağustos 2019 Salı 17:21
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.
Sadun Tatmaz yönetimindeki 34 BY 9048 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 37. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Hacire, Özlem, Nimet, Berfin, Yusuf Berk ve Dilek Tatmaz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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