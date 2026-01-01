  • İSTANBUL
Şanlıurfa'da alarm! Şehre kurtlar mı indi?
Yerel

Şanlıurfa'da alarm! Şehre kurtlar mı indi?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şanlıurfa'da alarm! Şehre kurtlar mı indi?

Şanlıurfa’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından sosyal medyada “şehir merkezine ve ilçelere kurt indi” iddiaları yayıldı.

Şanlıurfa’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından sosyal medyada “şehir merkezine ve ilçelere kurt indi” iddiaları yayıldı.

Kentte son yılların en etkili kar yağışlarından biri yaşanırken, ulaşımda aksamalar ve günlük yaşamda ciddi zorluklar meydana geldi. Yoğun kar örtüsüyle birlikte birçok mahallede hayat adeta durma noktasına gelirken, sosyal medyada dolaşıma sokulan bazı paylaşımlar kamuoyunda kafa karışıklığına yol açtı.

Sosyal ağlarda hızla yayılan görüntülerde, kurt sürülerinin şehir merkezine indiği iddia edildi. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan bu içerikler, kentte panik ve endişe oluşturdu. Ancak yapılan teknik incelemeler, söz konusu görüntülerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Yapılan değerlendirmelerde, paylaşılan görsellerin yapay zeka destekli görsel üretim araçlarıyla oluşturulduğu belirlendi.

