  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle köydeki akrabalar arasında çıkan ve 3 saat süren silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1’i kadın 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:28:29 -
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle köydeki akrabalar arasında çıkan ve 3 saat süren silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1’i kadın 5 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Uçkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında başlayan tartışma köydeki diğer aile fertlerinin de katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.


Kavgaya tüm köy karıştı


Herkesin akraba olduğu öğrenilen kırsal mahallede kavga sonrası köy ikiye bölündü. Sabah saatlerinden itibaren başlayan silahlı kavga yaklaşık 3 saat devam etti. Jandarma ekiplerinin müdahalede bulunarak sonlandırdığı kavgada kurşunların hedefi olan Sinan Biçkan (50) kaldırıldığı Harran Üniversitesi Hastanesine müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Cennet Z., Abdülhamid B., Halil B., Hasan C. ve Adnan C. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Mahallede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, kurşunların hedefi olan ev ve araçlarda inceleme çalılmaları devam ediyor. Kavgayla ilgili 7 kişi de gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı