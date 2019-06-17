Şanlıurfa’da 8 yeni ambulans hizmete girdi
Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa’ya 8 adet tam donanımlı yeni ambulans gönderildi.17 Haziran 2019 Pazartesi 16:35
Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa’ya 8 adet tam donanımlı yeni ambulans gönderildi.
Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa’daki ambulanslara yenilerini kattı. Bakanlık tarafından gönderilen tam donanımlı 8 adet ambulans, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki törenin ardından görevlendirilecekleri ilçelere gönderildi. Törene, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Yılmaz Gerger da katıldı.
Yeni ambulanslarla birlikte Şanlıurfa’daki ambulans sayısı 90’a ulaştı.
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