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Şanlıurfa'da 5 gündür kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuk Gaziantep'te bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-06 17:56:34 -
Şanlıurfa'da 5 gündür kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuk Gaziantep'te bulundu

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 10 yaşındaki çocuk, Gaziantep'te bulundu.

Osmanlı Mahallesi'ndeki evlerinden 5 gün önce çıkan Hüseyin Alpak'tan haber alamayan ailesi, yakınlarıyla mahallede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Adana'dan getirdiği dedektif köpekler ile Alpak’ın gidebileceği yerlerde arama yaptı ancak bir ize ulaşamadı.

Gaziantep'te kayıp bir çocuğun bulunduğu bilgisi üzerine bu kentteki polislerle iletişime geçen ekipler, çocuğun Hüseyin Alpak olduğunu tespit etti.

Gaziantep'e gelen Alpak'ın ailesi, Çocuk Şube Müdürlüğünde çocukla buluştu.

Buluşma anında Hüseyin Alpak ve babası, gözyaşlarına hakim olamadı.

Alpak resmi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

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