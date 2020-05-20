Şanlıurfa’da 5 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 5 bina 14 süreyle karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Haliliye ilçesine bağlı Ahmey Yesevi ve Viranşehir ilçesine bağlı Azadi, Yenişehir, Tunçbilek ve Burç Mahallerinde ikamet eden bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda Haliliye ilçesinde bir, Viranşehir ilçesinde ise 4 binada 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.