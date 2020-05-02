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Aktüel

Şanlıurfa’da 4 binada karantina sonlandırıldı

Şanlıurfa’nın Karaköprü, Bozova ve Viranşehir ilçelerindeki 4 binada uygulanan 14 günlük karantina uygulaması sonlandırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 17:25:18 -
Şanlıurfa’da 4 binada karantina sonlandırıldı

Şanlıurfa’nın Karaköprü, Bozova ve Viranşehir ilçelerindeki 4 binada uygulanan 14 günlük karantina uygulaması sonlandırıldı.


Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor.Tedbirler kapsamında merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır ve Karşıyaka Mahallesi’nde birer bina, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde bir bina ve Bozova ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesindeki bir binada uygulanan 14 günlük karantina, yeni vaka çıkmaması üzerine sonlandırıldı. Mahallede karantina altındaki bina çevresinde görev alan polis ve jandarma ekipleri de bölgeden ayrıldı.


Şanlıurfa Valiliği, tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.

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