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Şanlıurfa’da 4 bin kök kenevir ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök kenevir ele geçirildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:25
Şanlıurfa’da 4 bin kök kenevir ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök kenevir ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:25
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