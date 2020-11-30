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Gündem Şanlıurfa'da 286 kişiye ceza kesildi
Gündem

Şanlıurfa'da 286 kişiye ceza kesildi

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 286 kişiye ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:08:00 -
Şanlıurfa'da 286 kişiye ceza kesildi

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlamalarına uymayan 286 kişiye 837 bin 900 lira ceza kesildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik 1629 personelden oluşan 554 ekip görev yapıyor.

Ekipler, karantina tedbirlerine uymayan kişiler ve iş yerleri hakkında işlem yaptı.

İzolasyon denetimlerini tek tek adreslere giderek kontrol eden ekipler, tedbirleri ihlal ettikleri tespit edilen kişiler için de cezai müeyyide uyguladı.

Hafta sonu kısıtlamalarına uymayan 286 kişiye farklı gerekçelerden toplam 837 bin 900 lira ceza kesildi.

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