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Şanlıurfa’da 20 Afgan’ı ülkeye getiren 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da, 20 Afgan uyruklu şahsı kaçak yollarla Türkiye’ye girişini sağlayan 3 organizatörden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:17
Şanlıurfa’da 20 Afgan’ı ülkeye getiren 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da, 20 Afgan uyruklu şahsı kaçak yollarla Türkiye’ye girişini sağlayan 3 organizatörden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlar kapsamında Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 20 Afgan uyruklu şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu şahısların yurt içindeki sevkıyatını sağlayan 3 organizatörde gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 2’si adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderilirken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca suçta kullanılan 2 araca da el konuldu.


20 Afgan, sınır dışı edilmek üzere ilgili birime gönderildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:17
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