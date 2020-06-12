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Aktüel

Şanlıurfa’da 17 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 17 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 23:39:12 -
Şanlıurfa’da 17 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 17 binada karantina uygulaması başlatıldı.


Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Birecik’te 2, Eyyübiye’de 3, Haliliye’de 8, Karaköprü’de 2, Viranşehir’de 2 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.


Öte yandan, Bozova ilçesine bağlı kırsal Kırağılı Mahallesi ile kent genelindeki 6 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

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