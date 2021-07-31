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Gündem Şanlıurfa Valisi'nden Tel Abyad'a ziyaret
Gündem

Şanlıurfa Valisi'nden Tel Abyad'a ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 18:26:00 -
Şanlıurfa Valisi'nden Tel Abyad'a ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesini ziyaret ederek yöre halkıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad merkezindeki esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Vali Erin, esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi.

Suriyelilerle de sohbet ederek taleplerini dinleyen Vali, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Erin'e ziyarette Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak eşlik etti.

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