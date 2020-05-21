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Şanlıurfa Valisi Erin, Rasulayn’da incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:25:25 -
Şanlıurfa Valisi Erin, Rasulayn’da incelemelerde bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile huzurun sağlandığı ilçede Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Devam eden jandarma komutanlığı inşaatı ile yol ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Erin, yetkililerden bilgi aldı.

Yerel polis binası ve mahalli meclis binalarını da gezen Vali Erin'e İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile Rasulayn Koordinatörü Erdinç Dolu da eşlik etti.

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